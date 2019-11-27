Тела погибших в Эссексе вьетнамских мигрантов отправили в Ханой

Тела 16 из 39 нелегальных мигрантов, которые были найдены в грузовике в городе Грейс британского графства Эссекс, прибыли на родину во Вьетнам, сообщает местное издание VnExpress.

Самолет с телами погибших приземлился в аэропорту Ханоя в 05:00 по местному времени (01:00 мск) 27 ноября. Каждого погибшего на машине скорой помощи доставят родственникам для похорон.

Возвращение тел в страну было разделено на несколько этапов. Сейчас во Вьетнам прибыли погибшие, которые проживали в провинциях Нгеан, Хатинь и Куангбинь. Остальные тела будут отправлены из Британии позже.

Ранее сообщалось, что полиция задержала еще одного фигуранта по делу о гибели 39 вьетнамцев. 25 ноября в отеле Dalston был задержан 36-летний мужчина, который подозревается в сговоре с целью торговли людьми.