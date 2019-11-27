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Тела погибших в Эссексе вьетнамских мигрантов отправили в Ханой

Тела 16 из 39 нелегальных мигрантов, которые были найдены в грузовике в городе Грейс британского графства Эссекс, прибыли на родину во Вьетнам, сообщает местное издание VnExpress.

Самолет с телами погибших приземлился в аэропорту Ханоя в 05:00 по местному времени (01:00 мск) 27 ноября. Каждого погибшего на машине скорой помощи доставят родственникам для похорон.

Возвращение тел в страну было разделено на несколько этапов. Сейчас во Вьетнам прибыли погибшие, которые проживали в провинциях Нгеан, Хатинь и Куангбинь. Остальные тела будут отправлены из Британии позже.

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Ранее сообщалось, что полиция задержала еще одного фигуранта по делу о гибели 39 вьетнамцев. 25 ноября в отеле Dalston был задержан 36-летний мужчина, который подозревается в сговоре с целью торговли людьми.

Грузовик с 39 трупами был обнаружен полицией в графстве Эссекс 23 октября. Они прибыли паромом из бельгийского порта Зебрюгге. Водителя рефрижератора арестовали и предъявили обвинение в непредумышленном убийстве 39 человек, сговоре с целью торговли людьми, оказания помощи нелегальной иммиграции и отмывания денег.

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По делу в качестве подозреваемых проходят несколько человек: мужчина и женщина из Уоррингтона, а также двое мужчин из Северной Ирландии, которые связаны с фирмой-перевозчиком, на которую зарегистрирован грузовик.

Теги: Вьетнам, Британия
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