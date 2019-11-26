В Британии задержали нового подозреваемого по делу о гибели 39 мигрантов

Британская полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к гибели 39 вьетнамских мигрантов, чьи тела в конце октября обнаружили в прицепе грузовика в графстве Эссекс. Об этом сообщает BBC News.

36-летнего мужчину по подозрению во вступлении в сговор с целью торговли людьми, а также пособничестве нелегальной миграции задержали 25 ноября в лондонском отеле Dalston.

В рамках расследования дела полиция графства Эссекс предъявила обвинения в незаконной перевозке мигрантов 23-летнему уроженцу Северной Ирландии 23-летний Кристоферу Кеннеди.

Водитель грузовика Морис Робинсон предстал перед судом и признал себя виновным в пособничестве нелегальной миграции и приобретении заведомо краденого имущества. При этом он отверг обвинения в непредумышленном убийстве 39 человек. 13 декабря пройдет новое слушание по делу Робинсона.

23 октября в английском городе Грейс обнаружили грузовик с контейнером, внутри которого хранились 39 трупов — 38 взрослых и один подростка. Все погибшие были нелегальными мигрантами, которые прибыли в Великобританию на пароме из бельгийского портового города Зебрюгге. Позднее полиция задержала двух подозреваемых по делу о гибели этих человек.