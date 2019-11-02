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39 погибших мигрантов в грузовике в Англии оказались вьетнамцами

Погибшие в фургоне, найденном в промзоне города Грейс Великобритании, оказались гражданами Вьетнама. Об этом сообщается на сайте полиции английского графства Эссекс.

«Мы считаем, что жертвами являются граждане Вьетнама, и по этому вопросу мы взаимодействуем с правительством страны», — говорится в тексте. В настоящее время полиция устанавливает личности погибших.

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В Британии нашли грузовик из Болгарии с 39 трупами

23 ноября в Великобритании был обнаружен грузовик с 39 трупами мужчин и женщин, среди них — один подросток. По делу о непредумышленном убийстве задержали водителя фуры и еще троих человек — 38-летних мужчину и женщину из Уоррингтона, а также 48-летнего мужчину из Северной Ирландии. 26 октября 25-летнему водителю были предъявлены обвинения.
 

Теги: мигранты, Великобритания
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