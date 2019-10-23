В Британии нашли грузовик из Болгарии с 39 трупами

По данным полиции Эссекса, грузовик прибыл в страну из Болгарии. Водитель арестован по подозрению в убийстве

Фото: Chris Radburn / Reuters

Полиция британского графства Эссекс обнаружила в промзоне города Грейс грузовик, в кузове которого находились 39 человеческих тел. В сообщении полиции отмечается, что погибшие — это 38 взрослых и один подросток.

«В результате трагического инцидента погибло множество людей. Мы продолжаем расследование, чтобы выяснить, что именно произошло», — заявил главный суперинтендант полиции Эссекса Эндрю Маринер.

Причины смерти погибших в сообщении не указываются, однако сказано, что водитель был арестован по подозрению в убийстве.

Также не уточняется и то, как погибшие попали в грузовик. По словам Маринера, в настоящее время полиция еще только пытается идентифицировать тела и этот процесс может занять много времени. Однако уже известно, что грузовик прибыл в Великобританию из Болгарии 19 октября через валлийский порт Холихед. Таким образом, можно предположить, что речь идет о нелегальных мигрантах, которые, возможно, задохнулись во время перевозки.

Аналогичный случай произошел в 2015 году в Австрии, где был обнаружен грузовик с телами более 70 нелегальных мигрантов — 59 мужчин, восьми женщин и четырех детей. В июне 2019 года венгерский суд приговорил четырех организаторов перевозки мигрантов, в том числе трех граждан Болгарии, к пожизненному заключению. Контрабандисты были признаны виновными в организованной торговле людьми и убийстве. Несмотря на просьбы, они отказались впустить воздух в грузовой автомобиль, в результате чего люди скончались от удушья.