Появилось видео с места обнаружения фуры с 39 телами в Великобритании

Появилось видео с места обнаружения фуры с 39 телами в Великобритании

Появилось видео с места обнаружения грузовика с 39 телами в графстве Эсссекс недалеко от Лондона.

На ролике, имеющемся в распоряжении РБК, видно, как полиция работает на месте, где нашли фуру.

Ранее сегодня тела 39 человек обнаружили в грузовике в Эссексе. Все находящиеся в автомобиле, включая 38 взрослых и одного подростка, были мертвы. По подозрению в убийстве арестовали 25-летнего водителя грузовика из Северной Ирландии.

По информации полиции, автомобиль пересек границу Великобритании в субботу, он прибыл в страну из Болгарии. Полиция вела работу по установлению личностей погибших, но отмечала, что это «длительный процесс».