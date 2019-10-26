В Британии водителю грузовика предъявили обвинение по делу о 39 трупах

В Британии водителю грузовика предъявили обвинение по делу о 39 трупах

Водителю Морису Робинсону, задержанному по делу о гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовике, предъявили обвинения. Об этом сообщается на сайте полиции графства Эссекс.

25-летний уроженец Северной Ирландии предстанет перед судом в понедельник, 28 октября, «по обвинению в непредумышленном убийстве 39 человек, сговоре с целью торговли людьми, оказания помощи нелегальной иммиграции и отмывания денег».

23 октября британская полиция нашла грузовик в промзоне города Грейс, в котором находились тела 39 человек. По данным ведомства, он прибыл в страну из Болгарии. Полицейские установили, что погибшие оказались гражданами Китая.

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя фуры и еще троих человек — 38-летних мужчину и женщину из Уоррингтона, а также 48-летнего мужчину из Северной Ирландии.