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Российские летчики сообщили подробности о патрулировании в Сирии

Наземные патрули российской военной полиции проложили маршруты почти по всему северу Сирии, с воздуха их прикрывают вертолеты. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Согласно данным телеканала, в аэропорту города Камышлы российские военные развернули авиационную комендатуру, где экипажи готовятся к вылетам, а вертолеты заправляют и ремонтируют.

«Каждый день осуществляется патрулирование двумя-тремя вертолетами на скорости 200 км/ч на предельно малой высоте», — рассказал телеканалу летчик-штурман вертолета Ми-8 Артем Соловьев. По его словам, патрулирование длится около двух часов.

В сообщении отмечается, что Ми-8 также сопровождает многоцелевой Ми-35, поскольку «на севере Сирии еще не спокойно», так как территория совсем недавно перешла под контроль сил правительства.

Кроме патрулирования российская авиация также прикрывает инфраструктурные сооружения, включая крупнейшие ГЭС, и наземные гуманитарные объекты.

Политика
Военная полиция России расширила зону патрулирования в Сирии базой США

Военная полиция России сообщила о взятии контроля аэродромом Камышлы 15 ноября. Раньше там находилась военная база США.

Патрулирование на севере Сирии проходит в соответствии с меморандумом, который подписали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в конце октября в Сочи. Согласно документу, Анкара обязалась завершить начатую ранее военную операцию против сирийских курдов, а они должны были покинуть приграничную зону на северо-востоке Сирии.
 

Теги: Сирия, патрулирование, авиация
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