Российские летчики сообщили подробности о патрулировании в Сирии

Российские летчики сообщили подробности о патрулировании в Сирии

Наземные патрули российской военной полиции проложили маршруты почти по всему северу Сирии, с воздуха их прикрывают вертолеты. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Согласно данным телеканала, в аэропорту города Камышлы российские военные развернули авиационную комендатуру, где экипажи готовятся к вылетам, а вертолеты заправляют и ремонтируют.

«Каждый день осуществляется патрулирование двумя-тремя вертолетами на скорости 200 км/ч на предельно малой высоте», — рассказал телеканалу летчик-штурман вертолета Ми-8 Артем Соловьев. По его словам, патрулирование длится около двух часов.

В сообщении отмечается, что Ми-8 также сопровождает многоцелевой Ми-35, поскольку «на севере Сирии еще не спокойно», так как территория совсем недавно перешла под контроль сил правительства.

Кроме патрулирования российская авиация также прикрывает инфраструктурные сооружения, включая крупнейшие ГЭС, и наземные гуманитарные объекты.