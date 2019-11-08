Российская военная авиация провела патрулирование в Сирии

Российская военная авиация провела воздушное патрулирование территории Сирии. Об этом сообщается в аккаунте Минобороны России в Facebook.

«7 ноября российской военной полицией было продолжено патрулирование по маршруту Айн-Иса — Алау — Телль–Эм — Самен-Хазима», — говорится в сообщении.

Авиация вылетела с аэродрома Квайрес, облетела населенные пункты Айн-Иса и Ракка, пролетела вдоль водохранилища Асада и вернулась обратно на аэродром.

9 октября Турция начала в Сирии военную операцию под названием «Источник мира». В середине месяца Анкара приостановила операцию после соглашения с США в обмен на отмену американских санкций.