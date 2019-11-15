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Военная полиция России взяла под охрану бывшую военную базу США в Сирии

Российская военная полиция взяла под охрану расположенный вблизи сирийского города Кобани аэродром, где раньше располагалась военная база США, оставленная американскими военнослужащими. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего инспектора военной полиции России.

По данным агентства, ранее полевой аэропорт в районе населенного пункта Метрас взяли под свой контроль правительственные войска Сирии. Вблизи грунтовой взлетной полосы находилась американская военная база, покинутая 13 ноября этого года. В военной полиции России отметили, что на аэродром в оперативном порядке перебросили российские вертолеты, чтобы не дать бывшим владельцам военной базы повредить взлетно-посадочную полосу.

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Сейчас саперы проверяют аэродром на наличие взрывоопасных предметов, военная полиция организовала патрулирование периметра территории базы. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергея Жмурина, в Метрасе развернут отделение центра примирения, которое будет помогать населению возвращаться мирной жизни. Вскоре там начнет свою работу центр выдачи гуманитарной помощи местным жителям.

Ранее российские вертолеты перебросили с Хмеймима на аэродром в городе Камышлы в сирийском Курдистане. До этого Минобороны сообщило о создании авиационной комендатуры в городе Камышлы, где до октября этого года располагалась военная база США.

Российская военная полиция осуществляет патрулирование территории на северо-востоке Сирии в соответствии с меморандумом, подписанным президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября этого года.

Теги: военная полиция, Сирия, США
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