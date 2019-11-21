Военная полиция России расширила зону патрулирования в Сирии базой США

Российская военная полиция расширила зону патрулирования в Сирии, сделав контрольной точкой оставленную американскую базу «Сиррин». Об этом сообщил офицер военной полиции Сафар Сафаров, передает «РИА Новости».

«С момента ухода американцев у нас под зону ответственности попала вся территория кантона Манбидж и прилегающая территория», — сказал он.

Он отметил, что одной из задач военной полиции является сопровождение колонн гуманитарной помощи, которые проезжают через этот регион. Сафаров рассказал, что на аэродроме американцы оставили работающий генератор, оргтехнику и мебель. Он добавил, что в этом месте ведутся инженерные работы, а также обустройство территории для личного состава.

15 ноября российская военная полиция взяла под охрану аэродром, где раньше была база США. Он располагается около сирийского города Кобани. Американские военнослужащие его покинули. На аэродром перебросили российские вертолеты.