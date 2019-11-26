Адвокат историка Соколова назвал условия его перевода в Москву

Признавшегося в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова могут перевести в Москву после 5 декабря. Об этом РБК сообщил адвокат преподавателя Александр Почуев.

«Перевод Соколова в Москву ожидается после рассмотрения Санкт-Петербургским городским судом моей апелляционной жалобы на избранную меру пресечения в виде заключения под стражу. Заседание назначено на 5 декабря 2019 года», — сказал он.

Ранее 26 ноября Почуев сообщил, что его подзащитного могут этапировать из петербургского СИЗО «Кресты 1» в столичную «Матросскую тишину». Он отметил, что это упростит работу московским следователям, но увеличит процессуальные издержки.

Также он напомнил, что единственными людьми, кто может носить передачи Соколову являются его 85-летние родители, проживающие в Санкт-Петербурге.