Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую тишину»

Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщил адвокат ученого Александр Почуев, передает «Интерфакс».

«Данный перевод, конечно, упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальное издержки... Никакой особой сложности в деле нет, историк Соколов во всем раскаялся. Зачем такие сверхмеры?» — сказал адвокат.

Также Почуев попросил принять во внимание тот факт, что 85-летние родители Соколова — единственные, кто могут передавать передачи историку. «Старикам придется стоять в очередях на морозе в «Матросскую тишину»...» — отметил адвокат ученого.

Он также подтвердил, что следователи намерены расследовать дело Соколова в центральном аппарате Следственного комитета России.