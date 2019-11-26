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Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую тишину»

Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщил адвокат ученого Александр Почуев, передает «Интерфакс».

«Данный перевод, конечно, упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальное издержки... Никакой особой сложности в деле нет, историк Соколов во всем раскаялся. Зачем такие сверхмеры?» — сказал адвокат.

Также Почуев попросил принять во внимание тот факт, что 85-летние родители Соколова — единственные, кто могут передавать передачи историку. «Старикам придется стоять в очередях на морозе в «Матросскую тишину»...» — отметил адвокат ученого. 

Он также подтвердил, что следователи намерены расследовать дело Соколова в центральном аппарате Следственного комитета России.

Фотогалерея 
Следственный эксперимент с обвиняемым в убийстве Соколовым. Фоторепортаж

63-летнего Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, на набережной реки Мойки. Там мужчина пытался утопить две отрезанные женские руки, находившиеся в рюкзаке, в котором также обнаружили травматический пистолет. Поскольку пакет с конечностями не тонул, мужчина прыгнул в воду. Впоследствии Соколова с переохлаждением доставили в больницу. В доме у доцента нашли другие части женского тела, обрез мелкокалиберного ружья и окровавленную пилу.

По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в реке Мойке. По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».

11 ноября Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова до 8 января 2020 года.

Анастасию Ещенко похоронили в родной станице Старовеличковской на Кубани. 

Теги: «Матросская тишина», историк, студентка, убийство
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