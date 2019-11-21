СМИ показали кадры попытки историка Соколова схватить кортик

Издание «Невские Новости» опубликовало видео, на котором обвиняемый в убийстве бывший доцент СПбГУ Олег Соколов попытался схватить кортик во время следственного эксперимента.

В этот момент историк находился без наручников. Сотрудники правоохранительных органов его остановили.

Олега Соколова задержали в Санкт-Петербурге 9 ноября. Его вытащили из реки Мойки, где он пытался утопить рюкзак с женскими руками и травматическим пистолетом. При обыске у него в квартире правоохранители нашли части тела женщины. Соколов признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Против историка возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК («Убийство»).

Адвокат бывшего доцента Александр Почуев рассказал, что Соколов пытался покончить с собой. По словам защитника, это произошло в перерыве между следственными действиями.