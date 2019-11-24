В Британии появился еще один обвиняемый по делу о 39 трупах в грузовике

В Британии появился еще один обвиняемый по делу о 39 трупах в грузовике

В ходе расследования гибели 39 вьетнамцев в Великобритании еще одному мужчине предъявили обвинения. Об этом сообщает полиция графства Эссекс.

Им оказался 23-летний уроженец Северной Ирландии Кристофер Кеннеди. Его обвиняют в сговоре с целью организации передвижения людей для их эксплуатации и оказания помощи нелегальной иммиграции.

В сообщении указывается, что Кеннеди задержали 22 ноября в городе Бэконсфилд, расположенном недалеко от Лондона. Он предстанет перед судом 25 ноября.

Фуру с 39 погибшими нашли 23 октября в промзоне города Грейс в Великобритании. Машина прибыла из Болгарии. Позднее правоохранители установили, что погибшие являлись гражданами Вьетнама. Эту информацию подтвердили вьетнамские власти.