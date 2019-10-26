Общество , 26 окт, 18:28
0
Задержан еще один подозреваемый по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Мужчину задержали в порту Дублина, куда он прибыл на пароме из Франции
Ирландские полицейские задержали мужчину, который разыскивался для допроса по делу о 39 погибших, тела которых нашли в грузовике в графстве Эссекс в Англии. Об этом пишет национальная телерадиокомпания RTE.
Уроженец Северной Ирландии в возрасте примерно 20 лет был арестован в порту Дублина, куда он прибыл на пароме из Франции. По данным RTE, следователи хотят поговорить с ним о передвижениях контейнера, где были обнаружены погибшие.
Материал дополняется
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.