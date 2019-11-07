Власти Вьетнама подтвердили гражданство погибших в Британии мигрантов

Вьетнамские власти сообщили, что все 39 мигрантов, погибшие в грузовике, позже найденном в британском графстве Эссекс, являются гражданами Вьетнама. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства общественной безопасности страны.

23 октября в промзоне города Грейс в Великобритании обнаружили фуру, в кузове которой находились тела 39 мужчин и женщин, в том числе одного подростка. По данным полиции Эссекса, грузовик прибыл в Британию из Болгарии. В ведомстве сообщали, что погибшие являются гражданами Китая. Позже в полиции предположили, что речь идет о гражданах Вьетнама.

По делу о непредумышленном убийстве мигрантов задержали водителя фуры и еще троих людей: мужчину и женщину из Уоррингтона, а также 48-летнего мужчину из Северной Ирландии. 26 октября водителю грузовика предъявили обвинение в непредумышленном убийстве мигрантов, а также сговоре с целью торговли людьми и способствовании нелегальной иммиграции.