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Путину не доложили о проблемах при запуске МЦД

Президент России Владимир Путин не в курсе, что при запуске, в котором он принимал участие, первых двух веток Московских центральных диаметров (МЦД) были проблемы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент об этом не знает», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, известно ли Путину о неработающих турникетах и остановленных из-за поезда с президентом электричках.

По его словам, вопросы о сбоях на МЦД в день открытия надо задавать операторам маршрутов. «Что касается неполадок, то такое случается, это не умаляет значения открывшегося диаметра для всей транспортной системы и жизни Москвы», — сказал Песков. По его словам, транспортное сообщение в столице «становится лучше и лучше с каждым годом».

Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и прокатился по ветке, соединяющей Одинцово и Лобню.

Материал дополняется

Теги: Владимир Путин
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