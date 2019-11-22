Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 63,84 (-0,18) Quote, 21 ноя, 14:18
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 70,7 (-0,15) Quote, 21 ноя, 14:18
Как полностью отказаться от курения и избавиться от его вредного влияния РБК Стиль и CHN, 06:20 Российская армия завершила перевооружение на ракетный комплекс «Искандер» Политика, 06:15 При крушении легкомоторного самолета в Новой Зеландии погиб пилот Общество, 06:13 В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду Общество, 06:00 Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году Финансы, 06:00 МИД Боливии выразило протест Мексике из-за высказываний Моралеса Политика, 05:30 СМИ узнали о планах Exxon распродать активы на $25 млрд Бизнес, 05:28 В Одесском заливе сел на мель танкер под флагом Молдавии Общество, 05:15 В Белом доме заявили о желании Трампа продолжить импичмент в сенате Политика, 05:12 В небе над Лос-Анджелесом загорелся авиалайнер Общество, 04:51 Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете Технологии и медиа, 04:46 Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию Общество, 04:36 Светлана Лобода показала обложку клипа Lindemann со своим изображением Общество, 04:28 Неисправность самолетов военно-транспортной авиации России упала до 10% Общество, 04:02
Стрельба в колледже Благовещенска ,  
0 
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

У студента, устроившего стрельбу в колледже Благовещенска, были суицидальные наклонности. Их выявили сотрудники призывной комиссии, но не сообщили в учебное заведение. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев, передает «РИА Новости».

«Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные. Мы сегодня с военными прокурорами проверим в том числе работу военных комиссариатов в этом плане и дадим оценки», — добавил Ткачев.

Он уточнил, что у прокуратуры Амурской области есть претензии к региональному правительству из-за качества организации учебного процесса и профессиональной подготовки преподавателей и психологов, а также к органам контроля.

Стрельба в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске произошла 14 ноября. Студент открыл огонь из ружья, зарегистрированного за ним. В результате погиб один студент, еще трое получили ранения. Сам нападавший покончил жизнь самоубийством.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Также следователи завели дело о халатности против должностных лиц колледжа.

В результате произошедшего суд арестовал гендиректора ЧОП «Сириус-А», которое занималось охраной строительного колледжа и охранника, который работал в день стрельбы. К тому же власти Амурской области приняли решение уволить директора колледжа Виктора Петухова. Причиной стало ненадлежащее исполнение служебных обязанностей в части организации безопасности учебного заведения.

Теги: Благовещенск, стрельба, суицид
Экономика шеринга: Как перейти от владения к использованию Все материалы
Материалы по теме
Власти отчитались о выплатах пострадавшим при стрельбе в Благовещенске
Общество
Одного из пострадавших при стрельбе в Благовещенске выписали из больницы
Общество
Суд арестовал гендиректора ЧОП по делу о стрельбе в Благовещенске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter