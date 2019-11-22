В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

У студента, устроившего стрельбу в колледже Благовещенска, были суицидальные наклонности. Их выявили сотрудники призывной комиссии, но не сообщили в учебное заведение. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев, передает «РИА Новости».

«Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные. Мы сегодня с военными прокурорами проверим в том числе работу военных комиссариатов в этом плане и дадим оценки», — добавил Ткачев.

Он уточнил, что у прокуратуры Амурской области есть претензии к региональному правительству из-за качества организации учебного процесса и профессиональной подготовки преподавателей и психологов, а также к органам контроля.

Стрельба в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске произошла 14 ноября. Студент открыл огонь из ружья, зарегистрированного за ним. В результате погиб один студент, еще трое получили ранения. Сам нападавший покончил жизнь самоубийством.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Также следователи завели дело о халатности против должностных лиц колледжа.