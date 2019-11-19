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Стрельба в колледже Благовещенска ,  
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Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска
Несколько дней назад суд отложил арест охранника по просьбе представителя прокуратуры. В рамках нового заседания судья решил арестовать его на два месяца
Олег Ермолов (Фото: Елена Тимошенко / РИА Новости)

Благовещенский городской суд арестовал сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП) «Сириус-А» Олега Ермолова, который охранял колледж в Благовещенске, где на прошлой неделе студент устроил стрельбу. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 14 января 2020 года», — заявил судья.

Ермолов был задержан 14 ноября, в тот же день, когда в колледже произошла стрельба. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По версии следователей, он впустил в здание учебного заведения 19-летнего учащегося, который пронес охотничье ружье и устроил стрельбу. Как утверждают в Следственном комитете, у мужчины не было разрешения на охранную деятельность. Кроме того, Ермолов ранее был судим за особо тяжкое преступление.

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16 ноября суд отложил на 72 часа избрание меры пресечения в отношении Ермолова. Такое решение было принято по просьбе представителя прокуратуры. Сам Ермолов заявил, что не считает себя виновным. Его адвокат выступила за то, чтобы Ермолова поместили под домашний арест. Охранник поддержал слова адвоката и сослался на наличие у него двоих детей, которых не с кем оставить, поскольку супруга работает.

Стрельба в одном из колледжей Благовещенска произошла утром 14 ноября. Ее устроил 19-летний учащийся этого заведения. В результате один человек погиб и пятеро пострадали. Стрелок покончил с собой. По данному факту было возбуждено несколько уголовных дел.

В минувшие выходные суд арестовал генерального директора ЧОПа «Сириус-А», которое занималось охраной колледжа. Сергея Андрющенко отправили под арест до 14 января будущего года.

Фотогалерея 
Стрельба в колледже в Благовещенске. Фоторепортаж

Автор: Михаил Юшков
Теги: охранник, арест, Благовещенск, стрельба, колледж
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