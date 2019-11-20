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Главу колледжа в Благовещенске уволили из-за стрельбы в учебном заведении
Ранее в отношении руководства колледжа было заведено уголовное дело
Фото: Эдуард Глок / РИА Новости

Власти Амурской области приняли решение об увольнении Виктора Петухова — директора Амурского колледжа строительства и ЖКХ, в котором 14 ноября учащийся 4-го курса устроил стрельбу и убил одного из студентов. Об этом сообщает издание «Амур инфо» со ссылкой на Минобрнауки региона.

Указывается, что причиной увольнения Петухова стало ненадлежащее исполнение служебных обязанностей в части организации безопасности учебного заведения. Такие выводы были сделаны во время служебной проверки.

Свой пост покинул и заместитель министра образования и науки Амурской области Олег Якутов, который курировал работу учреждений среднего профессионального образования. Он написал заявление по собственному желанию, и оно было удовлетворено.

Стрельбу в колледже устроил 19-летний учащийся колледжа, который пришел в учебное заведение с зарегистрированным на него оружием. В результате его действий один человек погиб и пятеро пострадали. После этого стрелок покончил с собой.

Правоохранительные органы после инцидента возбудили несколько уголовных дел, в том числе в отношении руководства учебного заведения и предприятия «Сириус-А», которое охраняло колледж.

Автор: Артем Филипенок
Теги: колледж
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