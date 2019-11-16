Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе в Благовещенске

Речь идет о гендиректоре предприятия, которое занималось охраной колледжа, где на этой неделе студент пронес в учебное заведение охотничье ружье и открыл огонь по сверстникам

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Гендиректор частного предприятия «Сириус-А», которое занималось охраной строительного колледжа в Благовещенске, Сергей Андрющенко арестован до 14 января. Соответствующее решение вынес в субботу Благовещенский городской суд, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что избрание меры пресечения в отношении второго фигуранта — охранника этого же ЧОПа Олега Ермолова — суд отложил на 72 часа.

Оба фигуранта обвиняются по статье УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

В частности, как считает следствие, гендиректор ЧОПа допустил к осуществлению деятельности по охране здания колледжа лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность. Кроме того, как отмечали в СК, в здании колледжа не было металлодетектора.