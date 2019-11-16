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Стрельба в колледже Благовещенска ,  
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Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе в Благовещенске
Речь идет о гендиректоре предприятия, которое занималось охраной колледжа, где на этой неделе студент пронес в учебное заведение охотничье ружье и открыл огонь по сверстникам
Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Гендиректор частного предприятия «Сириус-А», которое занималось охраной строительного колледжа в Благовещенске, Сергей Андрющенко арестован до 14 января. Соответствующее решение вынес в субботу Благовещенский городской суд, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что избрание меры пресечения в отношении второго фигуранта — охранника этого же ЧОПа Олега Ермолова — суд отложил на 72 часа.

Оба фигуранта обвиняются по статье УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

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Стрельба в колледже в Благовещенске. Фоторепортаж

В частности, как считает следствие, гендиректор ЧОПа допустил к осуществлению деятельности по охране здания колледжа лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность. Кроме того, как отмечали в СК, в здании колледжа не было металлодетектора.

Всего после стрельбы в колледже Благовещенска Следственный комитет завел три уголовных дела — об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений, о халатности, о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Стрельба в строительном колледже Благовещенска произошла утром 14 ноября. 19-летний студент пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем, зашел в одну из аудиторию и начал стрелять по учащимся. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения. Сам стрелок совершил самоубийство.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: стрельба, Благовещенск, суд, ЧОП
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