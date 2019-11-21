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Взрыв под Северодвинском ,  
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Путин вручил награды семьям погибших при ЧП под Северодвинском

Президент России Владимир Путин вручил ордена Мужества, к которым посмертно были представлены атомщики, погибшие при ЧП в ходе испытаний под Северодвинском, их вдовам. Об этом передает «РИА Новости».

Он выразил соболезнования семьям пяти жертв случившегося. «Важно, чтобы вы [...] услышали слова искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства, и оценку того, что делали и сделали ваши близкие», — сказал Путин.

Путин также заявил, что в то время, когда произошел взрыв, велась работа над «не имеющим аналогов» оружием. Президент отметил, что его будут продолжать совершенствовать несмотря ни на что.

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Путин связал гибель людей в Северодвинске с испытанием уникального оружия

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел в начале августа. По официальной версии, взрыв произошел во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. После взрыва в Северодвинске было кратковременно зафиксировано повышение радиационного фона до 1,78 микрозиверта в час при норме 0,11 микрозиверта. Госдеп США, ссылаясь на данные разведки, связывал взрыв с подъемом со дна моря ракеты «Буревестник» с ядерной двигательной установкой.

СМИ писали, что пострадавшие при взрыве получили облучение, однако врачей об этом не предупредили. В Минздраве заявили, что у обследовавших людей медиков не выявили превышение допустимых уровней радиационного облучения.

Вскоре после взрыва, 12 августа, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко сообщил, что атомщиков, погибших при взрыве наградят орденами Мужества. «Мы не можем их вернуть, но можем по праву ими гордиться как настоящими героями своей страны», — сказал он.

Теги: Северодвинск, ЧП, награда, Владимир Путин
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