Путин вручил награды семьям погибших при ЧП под Северодвинском

Президент России Владимир Путин вручил ордена Мужества, к которым посмертно были представлены атомщики, погибшие при ЧП в ходе испытаний под Северодвинском, их вдовам. Об этом передает «РИА Новости».

Он выразил соболезнования семьям пяти жертв случившегося. «Важно, чтобы вы [...] услышали слова искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства, и оценку того, что делали и сделали ваши близкие», — сказал Путин.

Путин также заявил, что в то время, когда произошел взрыв, велась работа над «не имеющим аналогов» оружием. Президент отметил, что его будут продолжать совершенствовать несмотря ни на что.

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел в начале августа. По официальной версии, взрыв произошел во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. После взрыва в Северодвинске было кратковременно зафиксировано повышение радиационного фона до 1,78 микрозиверта в час при норме 0,11 микрозиверта. Госдеп США, ссылаясь на данные разведки, связывал взрыв с подъемом со дна моря ракеты «Буревестник» с ядерной двигательной установкой.