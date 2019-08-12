Погибших при взрыве ракеты атомщиков наградили орденами Мужества

Пятеро сотрудников «Росатома», погибшие при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, представлены к высоким государственным наградам. Об этом в ходе церемонии прощания с погибшими в Сарове сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко, говорится в сообщении на сайте администрации города.

«Мы не можем их вернуть, но можем по праву ими гордиться как настоящими героями своей страны», — заявил он (цитата по «РИА Новости»). Кириенко назвал гибель сотрудников госкорпорации «невосполнимой потерей», отметив, что сегодня в последний путь провожают «настоящих героев». Все они были посмертно награждены орденами Мужества.

Имена погибших — Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел 8 августа после ракетных испытаний на морской платформе. Жертвами возгорания топлива ракеты и последовавшего взрыва стали пять человек, еще трое пострадавших были госпитализированы.