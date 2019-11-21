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Посольство ответило на призыв Эстонии вернуть аннексированные территории

Посольство России в Эстонии в беседе с РБК прокомментировало требование спикера палаты парламента Эстонии и члена Консервативной народной партии EKRE Хенна Пыллуааса, который обвинил Россию в аннексии 5% эстонской территории, а также потребовал от Москвы их возврата для ратификации пограничного договора.

«В связи с участившимися заявлениями некоторых эстонских официальных представителей об «аннексии» Россией части территории Эстонии посольство хотело бы напомнить, что в подписанных в 2014 году пограничных договорах с обеих сторон было подтверждено отсутствие взаимных территориальных претензий», — сообщили в посольстве.

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В диппредставительстве отметили, что официальных уведомлений о пересмотре этой позиции Россия ее получала. Российские дипломаты также напомнили о неизменной позиции России относительно того, что в 1920 году Тартуский мирный договор стал достоянием исторических архивов после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году.

«Установив дипломатические отношения в 1991 году, наши страны вступили на путь равноправного диалога и сотрудничества, открыв новую страницу в истории двустороннего взаимодействия на основе сложившихся к тому времени правовых реалий, в том числе и в пограничной сфере. Утверждения о международном признании всеми государствами Эстонии в границах 1940 году не соответствуют действительности», — добавили дипломаты.

В посольстве указали на то, что попытки спекуляции на теме «аннексии» ведут к нагнетанию конфронтации в отношениях с Москвой.

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Накануне Пыллуаас на своей странице в Facebook заявил, что Россия аннексировала около 5% территории Эстонии. Он также считает, что российско-эстонскую границу определяет Тартуский мирный договор, находящийся в реестре действующих международных договоров ООН. Пыллуаас отметил, что прогресса в ратификации пограничного договора можно достигнуть только после признания Россией условий Тартуского соглашения.

В Кремле назвали требование эстонского депутата неприемлемым. В МИД России  посчитали заявление Пыллуааса провокационными и абсурдными.

Теги: Эстония, Посольство России, новости РБК
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