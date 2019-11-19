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Посольство России посоветовало эстонскому депутату «вылезти из танка»
Экс-командующий Силами обороны Эстонии Антс Лаанеотс заявил о том, что армия Латвии не способна защищать свою территорию на фоне подготовки Россией «какой-то агрессии»
Антс Лаанеотс (Фото: Jelena Rudi / Wikipedia)

Посольство России в Эстонии прокомментировало заявление депутата парламента страны и бывшего командующего Силами обороны Эстонии Антса Лаанеотса о том, что армия Латвии не способна защищать свою территорию на фоне подготовки Россией «какой-то агрессии».

Заявление Лаанеотса о «готовящейся агрессии» со стороны России в посольстве объяснили тем, что «по привычке, приобретенной за многие годы службы в Советской армии», тот продолжает смотреть на окружающий мир через «танковый прицел».

«Хочется порекомендовать Лаанеотсу «вылезти из танка» и повернуться к исполнению своих нынешних парламентских обязанностей, в том числе и в качестве члена группы Рийгикогу (парламент Эстонии. — РБК) по связям с Государственной думой Российской Федерации, куда он, как можно предположить, записался без всякого принуждения», — говорится в сообщении посольства, опубликованном на странице дипмиссии в сети Facebook.

Запись в facebook пользователя RusEmbEst

В российском посольстве в Таллине также отметили, что на «сугубо мирном поле» взаимоотношений с Госдумой у Лаанеотса есть «широкие возможности проявить себя, что в гораздо большей степени отвечало бы интересам стран».

Ранее экс-командующий Силами обороны Эстонии Антс Лаанеотс высказал мнение в эфире латвийского телеканала LTV по поводу армии Латвии, назвав ее «слабым звеном» в обороне стран Балтии. По его словам, профессиональная армия Латвии не способна защитить свою территорию против «российской агрессии». «6 тыс. солдат в вопросах обороны Латвии ничего не решат. Если даже добавить к ним 8 тыс. или 11 тыс. добровольцев, то это все равно ничего не решает», — подчеркнул Лаанеотс (цитата по ERR).

Главными недостатками латвийской системы обороны он назвал дороговизну профессиональной армии и отсутствие резерва. «В масштабах маленького государства это вооруженная сила ничего не сможет предпринять против восточного соседа», — добавил Лаанеотс. При этом, по его словам, Россия начала перевооружение с целью подготовки к «какой-то агрессии».

В мае министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении. По словам главы эстонского оборонного ведомства, только в прошлом году Россия сформировала в Западном военном округе семь новых полков, разместив их менее чем в 50 км от государственной границы.

Антс Лаанеотс в советское время окончил Харьковское высшее танковое училище и Академию бронетанковых войск им. Малиновского в Москве, в 1970–1978 годах служил в танковой дивизии, дислоцированной на Украине, позднее был начальником штаба 78-й танковой дивизии, которая базировалась в Восточном Казахстане. В 1987–1989 годах служил в качестве советского военного советника в Эфиопии. В Советской армии дослужился до звания полковника, в Эстонии стал генералом, в 2006–2011 годах был командующим Силами обороны страны.

Авторы: Кристина Астафурова, Евгений Калюков
Теги: Эстония, Латвия, Россия
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