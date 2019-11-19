Посольство России посоветовало эстонскому депутату «вылезти из танка»

Экс-командующий Силами обороны Эстонии Антс Лаанеотс заявил о том, что армия Латвии не способна защищать свою территорию на фоне подготовки Россией «какой-то агрессии»

Антс Лаанеотс (Фото: Jelena Rudi / Wikipedia)

Посольство России в Эстонии прокомментировало заявление депутата парламента страны и бывшего командующего Силами обороны Эстонии Антса Лаанеотса о том, что армия Латвии не способна защищать свою территорию на фоне подготовки Россией «какой-то агрессии».

Заявление Лаанеотса о «готовящейся агрессии» со стороны России в посольстве объяснили тем, что «по привычке, приобретенной за многие годы службы в Советской армии», тот продолжает смотреть на окружающий мир через «танковый прицел».

«Хочется порекомендовать Лаанеотсу «вылезти из танка» и повернуться к исполнению своих нынешних парламентских обязанностей, в том числе и в качестве члена группы Рийгикогу (парламент Эстонии. — РБК) по связям с Государственной думой Российской Федерации, куда он, как можно предположить, записался без всякого принуждения», — говорится в сообщении посольства, опубликованном на странице дипмиссии в сети Facebook.

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В российском посольстве в Таллине также отметили, что на «сугубо мирном поле» взаимоотношений с Госдумой у Лаанеотса есть «широкие возможности проявить себя, что в гораздо большей степени отвечало бы интересам стран».