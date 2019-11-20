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Кремль назвал неприемлемым требование Эстонии вернуть часть территории

Требование спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса вернуть Таллину 5% российской территории неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предает корреспондент РБК.

«Мы полагаем [это требование] неприемлемым и не можем с ним согласиться», — сказал он.

Требование вернуть Эстонии «аннексированные территории» Пыллуаас изложил на своей странице в Facebook накануне. По его словам, Россия аннексировала около 5% территории Эстонии».

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Спикер эстонского парламентазаявил, что эстонско-российская граница определяется Тартуским мирным договором, который находится в реестре действующих международных договоров ООН, а прогресс в его ратификации может быть достигнут только после признания Россией условий Тартуского соглашения.

Этот договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Согласно соглашению, эстонской республике были переданы участки в нынешнем Кингисеппском районе Ленинградской области и правобережье реки Нарва (также сейчас часть Ленинградской области). После Второй мировой войны эти земли были возвращены в состав РСФСР.

Нынешние эстонские власти считают, что существующие границы с Россией надо пересмотреть таким образом, чтобы они опять соответствовали соглашению  1920 года.

Теги: Эстония, Кремль, территории, Дмитрий Песков
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