Кремль назвал неприемлемым требование Эстонии вернуть часть территории

Требование спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса вернуть Таллину 5% российской территории неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предает корреспондент РБК.

«Мы полагаем [это требование] неприемлемым и не можем с ним согласиться», — сказал он.

Требование вернуть Эстонии «аннексированные территории» Пыллуаас изложил на своей странице в Facebook накануне. По его словам, Россия аннексировала около 5% территории Эстонии».

Спикер эстонского парламентазаявил, что эстонско-российская граница определяется Тартуским мирным договором, который находится в реестре действующих международных договоров ООН, а прогресс в его ратификации может быть достигнут только после признания Россией условий Тартуского соглашения.