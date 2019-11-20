МИД ответил на требования Эстонии вернуть «аннексированные территории»

Россия сожалеет, что эстонские власти выступают со все более провокационными и абсурдными заявлениями, вместо того чтобы предпринять шаги по нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, текст заявления опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Таким образом дипломат прокомментировала требования спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса вернуть «аннексированные» Москвой территории.

В посольстве России в Таллине заявили РБК, что «попытки спекулировать на теме «аннексии» ведут лишь к нагнетанию конфронтации в отношениях с Россией». Дипломаты также сообщили о неизменности позиции Москвы, согласно которой Тартуский мирный договор стал «достоянием исторических архивов» после вхождения в 1940 году Эстонии в состав СССР.

Ранее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонской территории, и назвал их возвращение необходимым условием ратификации пограничного договора. По его словам, эстонско-российская граница определяется Тартуским мирным договором, находящимся в реестре действующих международных договоров ООН.