МИД ответил на требования Эстонии вернуть «аннексированные территории»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,25) Quote, 12:58
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 70,85 (+0,22) Quote, 12:58
Минобороны Украины сообщило о прибытии всех возвращенных Россией кораблей Политика, 22:26 Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов Технологии и медиа, 22:20 Мужчина упал на пути на станции московского метро «Баррикадная» Общество, 22:17 Вучич потребовал проверить данные о вербовке военного «россиянином» Общество, 22:10 Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию об оперативной выдаче виз США Политика, 22:06 Тренды здорового образа жизни будущего: во что вкладывают богатые РБК и Райффайзенбанк, 21:59 СМИ узнали о планах снять вторую часть «Джокера» Общество, 21:50 «Спартак» вместо турнира в США проведет январский сбор в ОАЭ Спорт, 21:47 Овечкин назвал Олимпиаду самым главным турниром Спорт, 21:37 В США объявили номинантов на премию «Грэмми-2020» Общество, 21:32 Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака Общество, 21:32 Власти США потребовали от вузов отчета о контактах с Россией и Китаем Политика, 21:30 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 21:28 МИД ответил на требования Эстонии вернуть «аннексированные территории» Политика, 21:22
Политика ,  
0 
МИД ответил на требования Эстонии вернуть «аннексированные территории»

Россия сожалеет, что эстонские власти выступают со все более провокационными и абсурдными заявлениями, вместо того чтобы предпринять шаги по нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, текст заявления опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Таким образом дипломат прокомментировала требования спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса вернуть «аннексированные» Москвой территории.

Политика
В Таллине потребовали вернуть «аннексированные Россией территории»

В посольстве России в Таллине заявили РБК, что «попытки спекулировать на теме «аннексии» ведут лишь к нагнетанию конфронтации в отношениях с Россией». Дипломаты также сообщили о неизменности позиции Москвы, согласно которой Тартуский мирный договор стал «достоянием исторических архивов» после вхождения в 1940 году Эстонии в состав СССР.

Ранее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонской территории, и назвал их возвращение необходимым условием ратификации пограничного договора. По его словам, эстонско-российская граница определяется Тартуским мирным договором, находящимся в реестре действующих международных договоров ООН.

Политика
МИД ответил на заявления Эстонии об оккупации Россией части территории

РСФСР и Эстония заключили Тартуский мирный договор в 1920 году. Согласно нему, Эстонской республике передавались территории Печорского района Псковской области и так называемой Эстонской Ингерманландии (ныне часть Кингисеппского района Ленинградской области), а также правобережье реки Нарва (сейчас в составе Сланцевского района Ленинградской области). После освобождения территории Эстонской ССР от нацистских войск в годы Великой Отечественной войны эти земли были возвращены РСФСР.

В 1991 году Верховный совет Эстонской Республики объявил юридически ничтожными все указы и резолюции президиума Верховного совета Эстонской ССР об изменениях границы. Власти современной Эстонии выступают за пересмотр границы с Россией в соответствии с соглашением 1920 года.

Теги: Эстония, новости РБК, мирный договор
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
В Таллине потребовали вернуть «аннексированные Россией территории»
Политика
МИД ответил на заявления Эстонии об оккупации Россией части территории
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter