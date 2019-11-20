В Таллине потребовали вернуть «аннексированные Россией территории»

Cпикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонской территории, и уточнил, что для ратификации пограничного договора страна должна возвратить их. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Таким образом Пыллуаас отреагировал на слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора.

«Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — написал Пыллуаас. Он отметил, что эстонско-российская граница определяется Тартуским мирным договором, который находится в реестре действующих международных договоров ООН. Прогресс в ратификации пограничного договора может быть достигнут только после признания Россией условий Тартуского соглашения, заключил Пыллуаас.

В мае текущего года в Пыллуаас уже заявлял о «продолжающейся оккупации» Россией 5% территории Эстонии. Он отмечал, что «какие-либо причины легализовать это преступление новым пограничным договором отсутствуют». Заявления Таллина официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «провокационными выпадами». По ее словам, тема Тартуского договора для России «навсегда закрыта». Захарова пояснила, что его действие прекратилось 6 августа 1940 года с вхождением Эстонии в состав СССР.