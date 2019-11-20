В Госдуме связали призыв Эстонии вернуть территории с осенней депрессией

В Госдуме связали призыв Эстонии вернуть территории с осенней депрессией

Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас ностальгирует по былым временам, считает замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. Таким образом она прокомментировала в разговоре с РБК слова политика про возврат аннексированных Россией территорий.

«Возможно, эти слова господина Пыллуааса являются отголосками осенней депрессии», — сказала Поклонская. «От любых попыток пересмотра границ, как это часто бывает, пострадают, прежде всего, небольшие государства, жаль, что этого не понимают некоторые эстонские политики», — добавила она.

Ранее председатель парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас 19 ноября на своей странице в Facebook написал, что Россия аннексировала 5% эстонской территории и должна вернуть эти земли.

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что заявления Пыллуааса неконструктивны.