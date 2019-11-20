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В Госдуме связали призыв Эстонии вернуть территории с осенней депрессией

Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас ностальгирует по былым временам, считает замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. Таким образом она прокомментировала в разговоре с РБК слова политика про возврат аннексированных Россией территорий.

«Возможно, эти слова господина Пыллуааса являются отголосками осенней депрессии», — сказала Поклонская. «От любых попыток пересмотра границ, как это часто бывает, пострадают, прежде всего, небольшие государства, жаль, что этого не понимают некоторые эстонские политики», — добавила она.

Ранее председатель парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас 19 ноября на своей странице в Facebook написал, что Россия аннексировала 5% эстонской территории и должна вернуть эти земли.

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Депутат Госдумы от фракции ЛДПР, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что заявления Пыллуааса неконструктивны.

«Территориальный вопрос закрыт раз и навсегда по итогам Великой Отечественной войны. Россия не претендует на земли, которые относятся к Эстонии, а Эстония не смеет разевать рот на российские земли», — сообщил РБК Морозов.

По его мнению, ворошить прошлое не стоит, а нужно двигаться вперед: развивать двусторонние связи на взаимовыгодной основе. «Подобные заявления вносят лишь очередные разногласия между нашими странами», — резюмировал депутат.

Теги: Эстония, Россия, новости РБК
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