Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию об оперативной выдаче виз США

Шестой комитет Генеральной ассамблеи ООН принял резолюцию, содержащую призыв в адрес США своевременно выдавать визы дипломатам, прибывающим в страну для участия в мероприятиях ООН, а также снять ограничения на их поездки. Об этом сообщает «РИА Новости», текст резолюции опубликован на сайте организации.

В документе указано, что авторами резолюции выступили Болгария, Канада, Кипр, Коста-Рика и Кот-д'Ивуар. По данным ТАСС, решение было принято консенсусом без голосования.

В резолюции страну пребывания ООН призывают вовремя выдавать визы представителям государств-членов, а также членам секретариата организации, чтобы они смогли как можно скорее начинать выполнение своих обязанностей. Помимо этого, авторы резолюции настоятельно призывают отменить ограничения на поездки сотрудников «определенных представительств» и сотрудников секретариата ООН, которые являются «гражданами определенных стран».

В тексте документа также отмечается озабоченность Генассамблеи в связи с невыдачей американских виз «определенным представителям определенных государств-членов». В декабре резолюцию комитета рассмотрит Генеральная Ассамблея ООН.