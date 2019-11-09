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Политика ,  
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Комитет ГА ООН не одобрил инициативу России о переносе работы из США

Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению не поддержал предложение России рассмотреть возможность переноса его работы из США из-за невыдачи виз российским делегатам. Об этом сообщает ТАСС.

Инициативу поддержали 18 государств, в том числе Белоруссия, Казахстан, Китай, Сирия и Иран, против выступили 69, 72 воздержались. Предложенный Россией документ содержит ряд просьб к генсеку ООН, которые направлены на обеспечение беспрепятственного доступа в штаб-квартиру ООН всем представителям государств организации. Кроме того, авторы документа просят генсека представить доклад об альтернативных местах проведения следующей сессии Первого комитета (2020 года), включая Женеву или Вену, если к 1 апреля 2020 года не будет достигнуто прогресса в вопросе выдачи виз делегатам из России.

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Россия предложила провести заседание комитета ГА ООН не в США

Против предложения России активно выступили делегаты из США. Перед началом голосования представитель страны призвал голосовать против документа, поскольку российский проект решения «угрожает переводом комитета в Вену или Женеву».

Россия поставила вопрос о переносе Первого комитета из США в 2020 году в конце октября. По словам замглавы МИД России Сергея Вершинина, проблемы Вашингтона в двусторонних отношениях отражаются на площадке ООН, что отрицательно сказывается на работе организации. 

В сентябре американские визы не выдали десяти членам делегации России, которые собирались принять участие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ответ на это в Кремле выступили за «жесткий ответ» со стороны России и ООН.
 

Теги: Генассамблея ООН, перенос, США
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