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Политика ,  
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Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Работа Первого и Шестого комитетов Генассамблеи ООН была приостановлена из-за невыдачи виз представителям России и Ирана. Ранее США отказали в выдаче виз 10 членам российской делегации

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».

«Программа работы комитета принимается консенсусом. Такового нет. Делегация Ирана заявила о том, что не готова поддержать принятие программы работы», — сказал он. По его словам, Тегеран аргументировал свою позицию невыдачей виз и ограничениями передвижения по территории Соединенных Штатов. Представитель Ирана заявил, что ни один из членов делегации не получил визы в США, отмечает агентство. 

«Основная причина в поведении государства пребывания, которое не выдает визы как Ирану, так и РФ, кубинской делегации и многим другим», — добавил Кузьмин. «Характерный демарш» случился в первом и шестом комитетах, отметил он. Первый комитет занимается вопросами разоружения и международной безопасности.

Политика
Россия предложила взять паузу в работе первого комитета Генассамблеи ООН

В конце сентября сообщалось, что США отказали в визах части российской делегации, которая направлялась на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Визы не получили глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и сотрудники МИДа. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее «возмутительным примером» неуважения.

В начале октября Россия предложила перенести принятие программы работы Первого комитета Генассамблеи из-за невыдачи виз россиянам. Как пояснял заместитель постпреда России, из-за этого российская делегация не может принять полноценное участие в работе текущей сессии комитета.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Генассамблея ООН, комитеты
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