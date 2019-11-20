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Два возвращенных Киеву корабля добрались до украинского порта

До гавани города Очаков добрались два из трех возвращенных ВМС Украины корабля: бронекатер «Никополь» и буксир «Яны Капу», сообщает одесское издание «Думская». Еще один бронекатер, «Бердянск», еще находится в пути.

«Никополь» шел на буксире за малым разведывательным кораблем «Переяслав», «Яны Капу» довел до гавани буксир «Лидовский». Ранее главком украинских ВМС Игорь Воронченко сообщал, что корабли не могут идти своим ходом, поскольку были фактически приведены в негодность во время пребывания под арестом в России. Адмирал утверждал, что с них сняли все оборудование, включая унитазы, плафоны и розетки.

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Как пишет «Думская», корабли встречали в гавани местные жители. Учащиеся местной школы-интерната растянули на берегу большой флаг Украины. Вскоре в Очаков должен прибыть президент страны Владимир Зеленский.

Фотогалерея 
Буксировка украинских кораблей из порта Керчи. Фоторепортаж

Корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» были задержаны во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Украинских моряков обвинили в нарушении границы и арестовали, а корабли проходили по делу как вещественные доказательства. В сентябре в рамках обмена удерживаемыми лицами российские власти вернули моряков на родину. 18 ноября в нейтральных водах близ Крыма украинской стороне были переданы и корабли.

Теги: Украина, корабли, Очаково
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