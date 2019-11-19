В НАТО поприветствовали передачу Россией кораблей Украине

В НАТО приветствуют решение России передать задержанные в Керченском проливе корабли Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Видео его выступления опубликовано в Twitter.

«В первую очередь я приветствую решение России», — сказал он.

По словам Столтенберга, России следовало передать Киеву корабли давно, так как этот шаг соответствует обязательствам страны в рамках международных соглашений. Генсек НАТО также выразил надежду на то, что это будет способствовать «некоторому прогрессу» в воплощении минских соглашений и поможет найти приемлемое политическое решение кризиса на юго-востоке Украины в рамках «нормандского формата».

Передача военных катеров «Никополь» и «Бердянск» и буксира «Яны Капу» Украине состоялась 18 ноября.