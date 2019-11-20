Российские дипломаты посетили в СИЗО экстрадированного из Израиля Буркова

Сотрудники посольства России в США посетили в СИЗО экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, сообщается на странице посольства в Facebook.

В посольстве отметили, что поддерживают постоянный контакт с Бурковым, его адвокатом и родственниками и будут добиваться соблюдения его законных прав и интересов.

Алексея Буркова задержали в Израиле в 2015 году по запросу США. Его обвинили в мошенничестве с кредитными картами американцев. 12 ноября россиянина экстрадировали в США. Ему грозит до 80 лет тюрьмы, если его признают виновным по всем пунктам обвинения. В связи с экстрадицией посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент. Кроме того, в МИД России выразили сожаление из-за решения Израиля и отметили, что такой шаг противоречит развитию «конструктивных партнерских отношений». 15 ноября суд арестовал Буркова. По словам судьи, в деле есть «серьезная доказательная база».

Министерство юстиции США оценило ущерб от киберпреступлений Буркова более чем в $20 млн.