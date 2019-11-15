Суд в США арестовал обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Буркова

Суд арестовал экстрадированного Израилем в Соединенные Штаты гражданина России Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях. Об этом сообщает «РИА Новости».

Судья Джон Андерсон отметил, что характер дела, факт экстрадиции из Израиля, а также отсутствие родственников в США и их наличие за рубежом не дают каких-либо предпосылок для освобождения Буркова под залог до процесса. Кроме того, по словам Андерсона, в деле имеется «серьезная доказательная база».

На заседании присутствовали представители посольства России в Вашингтоне, а также адвокат, назначенный судом.

Алексея Буркова задержали в Израиле в 2015 году по обвинению в мошенничестве с кредитными картами американцев. 12 ноября текущего года россиянина экстрадировали в США. В связи с этим решением посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент. Кроме того, в МИД России выразили сожаление. В ведомстве подчеркнули, что этот шаг противоречит развитию «конструктивных партнерских отношений».