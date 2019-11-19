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Политика ,  
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Постпред России оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

США пока не предпринимали каких-либо конкретных шагов для выхода из Договора по открытому небу. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Насколько эта информация (о предстоящем выходе из договора — ред.) соответствует действительности, сказать трудно. Пока практических шагов в направлении выхода США не предпринимали», — сказал дипломат.

Ульянов считает, что любое из остающихся соглашений в области контроля над вооружениями «может в одночасье стать жертвой импульсивных действий США».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Россия не намерена вслед за США выходить из Договора по открытому небу. «Не уверены, что США близки к выходу», — отмечал замминистра.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков пообещал предпринять ответные шаги, если США выйдут из соглашения.

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Как писала в конце октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников, президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении страны выйти из Договора по открытому небу. Источники издания отмечали, что окончательное решение еще не принято, по этому вопросу ведутся переговоры. Представитель администрации американского президента отказался обсуждать будущее договора, однако отметил, что США полностью выполняют условия соглашения, в отличие от России.

О планах Трампа выйти из Договора по открытому небу также говорил председатель комитета палаты представителей по международным делам Элиот Энгель. По его мнению, выход американской стороны из договора принесет пользу только России, но навредит другим партнерам и их интересам в сфере национальной безопасности.

Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года представителями 23 стран-членов ОБСЕ. Сейчас число участников соглашения увеличилось до 34. Согласно документу, страны-участники могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.

Теги: Договор по открытому небу
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