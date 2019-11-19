Постпред России оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

США пока не предпринимали каких-либо конкретных шагов для выхода из Договора по открытому небу. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Насколько эта информация (о предстоящем выходе из договора — ред.) соответствует действительности, сказать трудно. Пока практических шагов в направлении выхода США не предпринимали», — сказал дипломат.

Ульянов считает, что любое из остающихся соглашений в области контроля над вооружениями «может в одночасье стать жертвой импульсивных действий США».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Россия не намерена вслед за США выходить из Договора по открытому небу. «Не уверены, что США близки к выходу», — отмечал замминистра.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков пообещал предпринять ответные шаги, если США выйдут из соглашения.