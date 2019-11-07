Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу

Россия подготовила ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу. Об этом сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, передает «РИА Новости».

В ответ на вопрос о том, будет ли Россия предпринимать ответные шаги, если США выйдут из соглашения, Ермаков сказал: «Естественно. У нас все готово. Узнаете». Он также отметил, что все решения Соединенных Штатов по выходу из договоров наносят удар по международной безопасности.

В конце октября The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении страны выйти из Договора по открытому небу. По словам источников, окончательное решение еще не принято, по этому вопросу ведутся переговоры. Представитель администрации американского президента отказался обсуждать будущее договора, однако отметил, что США полностью выполняют условия соглашения, в отличие от России.

В начале октября о планах США выйти из договора заявил председатель комитета палаты представителей по международным делам Элиот Энгель. Он считает, что выход американской стороны из договора принесет пользу только России, но навредит другим партнерам и их интересам в сфере национальной безопасности.

Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 году представителями 23 стран-членов ОБСЕ. Сейчас число участников соглашения увеличилось до 34. Согласно документу, страны-участники могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.