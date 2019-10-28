Лавров назвал печальным возможный выход США из Договора по открытому небу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможный выход США из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я читал только, что и вы читали. Это будет печально», — ответил он на вопрос журналистов о планах Вашингтона выйти из договора.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американских чиновников, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерениях США выйти из Договора по открытому небу. Один из собеседников отметил, что обсуждения еще ведутся.

В газете добавили, что противники договора в Белом доме ссылаются на то, что Россия якобы вмешивалась в американские наблюдательные полеты, а также собирала разведывательную информацию о США. Источники издания утверждают, что Россия также помешала США и Канаде выполнить наблюдательный полет в европейской части страны, который должны были провести 20 сентября.