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В МИД заявили о нежелании покидать Договор по открытому небу вслед за США
По словам Рябкова, Москва в данном случае не может поступить зеркально
Сергей Рябков (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Россия не намерена поступать зеркально и выходить из Договора по открытому небу вслед за США. Об этом газете «Известия» заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков.

По его словам, в Москве «не уверены, что США близки к выходу». Однако если это все же произойдет, то возможны различные варианты. Однако Россия считает договор важным элементов системы безопасности. «Мы не можем просто взять и поступить зеркально», - сказал Рябков.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Россия примет ответные шаги, если США выйдут из соглашения. «У нас все готово. Узнаете», - заявил он агентству «РИА Новости».

В конце октября The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении страны выйти из Договора по открытому небу. По словам источников, окончательное решение еще не принято, по этому вопросу ведутся переговоры. Представитель администрации американского президента отказался обсуждать будущее договора, однако отметил, что США полностью выполняют условия соглашения, в отличие от России.

Против выхода США из договора ранее выступили несколько членов Конгресса. Они указывали, что договор об открытом небе сдерживает Россию и помогает американским союзникам в Европе. По их мнению, выход из соглашения лишь навредит Соединенным Штатам.

Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года представителями 23 стран-членов ОБСЕ. Сейчас число участников соглашения увеличилось до 34. Согласно документу, страны-участники могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.


 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сергей Рябков
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Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу
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