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WSJ узнала о решении Трампа выйти из договора по «Открытому небу»
Как заявил собеседник газеты, окончательное решение о выходе еще не принято, и обсуждения продолжаются
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Associated Press)

Президент США Дональд Трамп подписал документ о том, что США намерены выйти из Договора по открытому небу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

В Белом доме не стали комментировать эту информацию и отвечать на вопрос, действительно ли Штаты решили выйти из договора. Один из чиновников заявил газете, что обсуждения по этому поводу продолжаются. «С этим президентом все возможно», — сказал он.

Как пишет газета со ссылкой на противников договора в администрации президента США, Россия «вмешивалась в американские наблюдательные полеты» и собирала разведывательную информацию в Штатах.

Кроме того, утверждают источники издания, Россия помешала США и Канаде выполнить наблюдательный полет в европейской части страны 20 сентября. Ранее об этом эпизоде не было известно. По данным США, российские власти заявили, что воздушное пространство в этом районе было закрыто из-за учений и поездок российских чиновников.

«Мы продолжаем выполнять и полностью выполняем свои обязательства по договору, в отличие от России», — заявил представитель администрации американского президента, отказываясь обсуждать будущее договора.

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Сенаторы попросили Трампа не отказываться от «Открытого неба»

26 октября одиннадцать членов Сената обратились с заявлением к Трампу, в котором попросили не выходить из договора, поскольку это только навредит Штатам. Вместо этого они призвали американского лидера следить за тем, чтобы Москва выполняла условия соглашения.

С похожим обращением ранее выступали несколько членов конгресса, которые назвали выход из соглашения «подарком президенту России Владимиру Путину». Они посчитали, что выйдя из договора США поставят под удар в том числе Украину.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, он позволяет его участникам проводить согласованные полеты над военными объектами. В Москве ранее отмечали, что Россия привержена выполнению обязательств соглашения и проявляет «максимальную гибкость» для его сохранения.

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Демократы попросили Трампа не делать еще один подарок Путину

Авторы: Григорий Набережнов, Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, Договор по открытому небу
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