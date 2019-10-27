WSJ узнала о решении Трампа выйти из договора по «Открытому небу»

WSJ узнала о решении Трампа выйти из договора по «Открытому небу»

Как заявил собеседник газеты, окончательное решение о выходе еще не принято, и обсуждения продолжаются

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Associated Press)

Президент США Дональд Трамп подписал документ о том, что США намерены выйти из Договора по открытому небу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

В Белом доме не стали комментировать эту информацию и отвечать на вопрос, действительно ли Штаты решили выйти из договора. Один из чиновников заявил газете, что обсуждения по этому поводу продолжаются. «С этим президентом все возможно», — сказал он.

Как пишет газета со ссылкой на противников договора в администрации президента США, Россия «вмешивалась в американские наблюдательные полеты» и собирала разведывательную информацию в Штатах.

Кроме того, утверждают источники издания, Россия помешала США и Канаде выполнить наблюдательный полет в европейской части страны 20 сентября. Ранее об этом эпизоде не было известно. По данным США, российские власти заявили, что воздушное пространство в этом районе было закрыто из-за учений и поездок российских чиновников.

«Мы продолжаем выполнять и полностью выполняем свои обязательства по договору, в отличие от России», — заявил представитель администрации американского президента, отказываясь обсуждать будущее договора.