В Конгрессе сообщили о планах Трампа выйти из Договора по открытому небу

В Конгрессе сообщили о планах Трампа выйти из Договора по открытому небу

Председатель комитета палаты представителей по международным делам Элиот Энгел заявил о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу, и направил в связи с этим письмо с протестом советнику президента по нацбезопасности Роберту О’Брайену. Его письмо опубликовано на сайте комитета.

«Я глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация (президента США Дональда) Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу, и решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого действия», — написал Энгел. При этом он не уточнил, какие сообщения имеются ввиду.

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