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Антииранские санкции США ,  
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США решили восстановить санкции в отношении объекта в Фордо в Иране

США с 15 декабря восстановят действие односторонних санкций в отношении иранского объекта по обогащению урана на заводе Фордо. Об этом заявил на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео, передает Reuters.

«Правильный объем обогащения урана для крупнейшего в мире государственного спонсора террора равен нулю ... Нет никаких законных оснований для того, чтобы Иран возобновил обогащение на этом ранее секретном объекте», — сказал американский дипломат.

По его словам, решение об отмене исключения из санкций было принято после того, как о планах по обогащению урана объявил президент Ирана Хасан Роухани.

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Роухани анонсировал сокращение обязательств по ядерной сделке в начале ноября. Президент Ирана также заявил о готовности Тегерана возобновить ядерные переговоры с «Группой шести» — США, Францией, Великобританией, Германией, Россией и Китаем в том случае, если Вашингтон вернется к соглашению и снимет «неправильные и жестокие» санкции.

4 ноября США ввели новые санкции против сотрудников Генштаба Вооруженных сил Ирана, а также Моджтабы Хаменеи — сына верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал эти ограничения «признаком отчаяния» США.

Соединенные Штаты возобновили антииранские санкции после того, как Вашингтон в 2018 году вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий, предусматривающий сокращение иранской ядерной программы в обмен на отмену санкций против Тегерана.

Теги: Иран, Майк Помпео, санкции
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