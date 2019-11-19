США решили восстановить санкции в отношении объекта в Фордо в Иране

США решили восстановить санкции в отношении объекта в Фордо в Иране

США с 15 декабря восстановят действие односторонних санкций в отношении иранского объекта по обогащению урана на заводе Фордо. Об этом заявил на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео, передает Reuters.

«Правильный объем обогащения урана для крупнейшего в мире государственного спонсора террора равен нулю ... Нет никаких законных оснований для того, чтобы Иран возобновил обогащение на этом ранее секретном объекте», — сказал американский дипломат.

По его словам, решение об отмене исключения из санкций было принято после того, как о планах по обогащению урана объявил президент Ирана Хасан Роухани.

Роухани анонсировал сокращение обязательств по ядерной сделке в начале ноября. Президент Ирана также заявил о готовности Тегерана возобновить ядерные переговоры с «Группой шести» — США, Францией, Великобританией, Германией, Россией и Китаем в том случае, если Вашингтон вернется к соглашению и снимет «неправильные и жестокие» санкции.