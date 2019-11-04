США ввели санкции против иранских военных и сына аятоллы Хаменеи

Вашингтон ввел новые санкции против Ирана, сообщается на сайте американского Минфина. Под ограничения попали сотрудники Генштаба Вооруженных сил Ирана, а также Моджтаба Хаменеи — сын верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Американский санкционный список, в частности, пополнили начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери, его заместитель Голям-Али Рашид, советник по международным делам Высшего руководителя Ирана Али Акбар Велаяти, глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, бывший министр обороны страны Хоссейн Дехган, а также государственные деятели Мохаммад Мохаммади Голпаегани, Голям-Али Хаддад Адель и Вахид Хаганян.

1 ноября США ввели санкции против строительного сектора Ирана. П од ограничения попали четыре вида материалов, которые Тегеран использует в своей программе по производству ракет и ядерного оружия. Госдепартамент также заявлял, что США продолжат усиливать экономическое давление на Иран, пока Тегеран не откажется от расширения совей ядерной программы.

Вашингтон возобновил санкции против Тегерана после того, как в 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий. Документ предусматривал сокращение ядерной программы Ирана в обмен на то, что страны — участницы договора откажутся от санкций против Тегерана.

После выхода США из соглашения Иран заявил, что отказывается соблюдать ряд условий договора.