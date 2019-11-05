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Президент Ирана заявил о сокращении обязательств по ядерной сделке

Иран начнет новый этап по сокращению обязательств по ядерной сделке c США, сообщил президент страны Хасан Роухани. Его слова цитирует телеканал PressTV.

«Новый этап начнется с закачки газа в центрифуги в Фордо», — объяснил Хасан Роухани.

Президент Ирана отметил, что все действия страны по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки остаются обратимыми. По его словам, Иран готов возобновить ядерные переговоры с «Группой шести» — США, Францией, Великобританией, Германией, Россией и Китаем, если Вашингтон вернется к соглашению и снимет «неправильные и жестокие» санкции.

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МИД Ирана назвал признаком отчаяния новые санкции США

Накануне Вашингтон ввел новые санкции против Ирана. Под ограничения попали сотрудники Генштаба Вооруженных сил Ирана, а также Моджтаба Хаменеи — сын верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал санкции «признаком отчаяния» США.

Соединенные Штаты возобновили антииранские санкции, после того как Вашингтон в 2018 году вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий, который предусматривал сокращение иранской ядерной программы в обмен на отмену санкций против Тегерана.

Теги: президент Ирана, ядерная сделка по Ирану, США
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