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МИД Ирана назвал признаком отчаяния новые санкции США

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал новые американские санкции признаком отчаяния США. Об этом сообщается на сайте иранского дипведомства.

«Такие действия являются лишь признаком отчаяния режима и неспособности извлечь выгоду из дипломатических и рациональных решений», — сказал он.

Мусави заявил, что США не могут «скрывать преступления против иранской нации» с помощью санкций и риторики. По его словам, Вашингтон должен бороться с терроризмом и пиратством.

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В МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США

4 ноября Минфин США ввел новые санкции против Ирана. Они затронули сотрудников иранского Генштаба Вооруженных сил, сына верховного лидера аятоллы Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи, советника по международным делам Высшего руководителя Ирана Али Акбар Велаяти и других.

В начале месяца США ввели санкции против строительного сектора Ирана. В частности, под ограничения попали четыре вида материалов, которые Тегеран использует для производства ракет и ядерного оружия, заявлял Госсекретарь Майк Помпео.

США возобновили антииранские санкции после того, как Вашингтон в 2018 году вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий, который предусматривал сокращение иранской ядерной программы в обмен на отмену санкций против Тегерана.

Теги: МИД Ирана, санкции, Вашингтон
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США ввели санкции против иранских военных и сына аятоллы Хаменеи
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