МИД Ирана назвал признаком отчаяния новые санкции США

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал новые американские санкции признаком отчаяния США. Об этом сообщается на сайте иранского дипведомства.

«Такие действия являются лишь признаком отчаяния режима и неспособности извлечь выгоду из дипломатических и рациональных решений», — сказал он.

Мусави заявил, что США не могут «скрывать преступления против иранской нации» с помощью санкций и риторики. По его словам, Вашингтон должен бороться с терроризмом и пиратством.

4 ноября Минфин США ввел новые санкции против Ирана. Они затронули сотрудников иранского Генштаба Вооруженных сил, сына верховного лидера аятоллы Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи, советника по международным делам Высшего руководителя Ирана Али Акбар Велаяти и других.