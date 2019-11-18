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Стрельба в колледже Благовещенска ,  
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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Двое из трех студентов, пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска, идут на поправку. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Амурской области.

По его словам, у находящегося в отделении детской политравмы молодого человека наблюдается положительная динамика, и он будет выписан в ближайшие дни. Второй студент, находящийся в областной детской клинической больнице, все еще в реанимации, но тоже стабилен. Третий раненый лежит в городской клинической больнице Благовещенска. Он находится в сознании, его жизни ничего не угрожает.

Общество
Стрельба в строительном колледже Благовещенска. Главное

14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ открыл огонь в учебном заведении из зарегистрированного на него охотничьего ружья. Стрельба началась после того, как его удалили из аудитории.

Прибывшая на место полиция заблокировала стрелка в одной из аудиторий на втором этаже учебного заведения. После этого он покончил с собой.

В результате стрельбы студент убил одного человека и ранил еще троих. Пострадавшие — также студенты колледжа в возрасте от 17 до 20 лет.

Фотогалерея 
Стрельба в колледже в Благовещенске. Фоторепортаж

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего три уголовных дела. Одно — об убийстве двух лиц из хулиганских побуждений. Еще два дела — о халатности и о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц — заведены на руководство колледжа и сотрудников ЧОПа, который осуществлял его охрану.

Генерального директора охранного предприятия арестовали. По версии следствия, он допустил к охране колледжа человека, не имеющего соответствующего разрешения.

Теги: Благовещенск, колледж, пострадавшие
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