Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Двое из трех студентов, пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска, идут на поправку. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Амурской области.

По его словам, у находящегося в отделении детской политравмы молодого человека наблюдается положительная динамика, и он будет выписан в ближайшие дни. Второй студент, находящийся в областной детской клинической больнице, все еще в реанимации, но тоже стабилен. Третий раненый лежит в городской клинической больнице Благовещенска. Он находится в сознании, его жизни ничего не угрожает.

14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ открыл огонь в учебном заведении из зарегистрированного на него охотничьего ружья. Стрельба началась после того, как его удалили из аудитории.

Прибывшая на место полиция заблокировала стрелка в одной из аудиторий на втором этаже учебного заведения. После этого он покончил с собой.