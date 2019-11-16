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Отставка Моралеса ,  
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Моралес заподозрил США в попытке доставить его в Гуантанамо

Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес считает, что США пытались заманить его в тюрьму Гуантанамо. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

«Соединенные Штаты позвонили министру иностранных дел [Боливии] с предложением отправить самолет, чтобы доставить нас туда, куда мы хотели. Я был уверен, что это будет Гуантанамо», - сказал Моралес.

14 ноября экс-президент заявил, что переворот в Боливии является результатом заговора США. Моралес осудил решение Дональда Трампа признать Жанин Аньес временным президентом страны.

Фотогалерея 
Уличные протесты в Боливии после отставки Моралеса. Фоторепортаж

10 ноября Моралес заявил, что уходит в отставку на фоне политического кризиса в стране и требований армии. Вместе с ним сложили свои полномочия 
вице-президент и спикер сената Боливии, глава таможенной службы, руководители министерств и сенаторы. Власть в стране перешла ко второму спикеру сената Жанин Аньес.

Власти Мексики заявили, что предоставят Моралесу политическое убежище и выслали за ним самолет. 12 ноября борт ВВС с бывшим лидером Боливии сел в международном аэропорту Мехико.

Теги: Эво Моралес, США, Гуантанамо
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