Моралес объявил США в организации переворота в Боливии

Бывший президент Боливии Эво Моралес обвинил США в заговоре с целью организации переворота в Боливии. Об этом он написал в Twitter.

Он заявил, что осуждает решение президента США Дональда Трампа о признании временным президентом Боливии второго вице-спикера палаты сенаторов Жанин Аньес, которая объявила себя исполняющей обязанности главы государства после отставки Моралеса. «Переворот, повлекший за собой гибель моих боливийских братьев, является политическим и экономическим заговором, исходящим из США», — добавил Моралес.

Материал дополняется