Политика , 14 ноя, 06:17
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Моралес объявил США в организации переворота в Боливии
Бывший президент Боливии Эво Моралес обвинил США в заговоре с целью организации переворота в Боливии. Об этом он написал в Twitter.
Он заявил, что осуждает решение президента США Дональда Трампа о признании временным президентом Боливии второго вице-спикера палаты сенаторов Жанин Аньес, которая объявила себя исполняющей обязанности главы государства после отставки Моралеса. «Переворот, повлекший за собой гибель моих боливийских братьев, является политическим и экономическим заговором, исходящим из США», — добавил Моралес.
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