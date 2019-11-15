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Отставка Моралеса ,  
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Спикером сената Боливии стала представитель партии Моралеса

Новым спикером верхней палаты парламента Боливии стала сенатор Ева Копа Мурга из партии «Движение к социализму» экс-президента страны Эво Моралеса. Об этом сообщается в Twitter боливийской палаты сенаторов.

Как следует из текста сообщения, Мурга была избрана на пост руководителя верхней палаты единогласно. Первым вице-спикером стал ее однопартиец Падро Монтес Гонсалес.

Фотогалерея 
Уличные протесты в Боливии после отставки Моралеса. Фоторепортаж

10 ноября Эво Моралес ушел в отставку на фоне протестов в Боливии, вызванных итогами прошедших в октябре этого года президентских выборов в стране. Тогда действующий глава Боливии одержал победу в четвертый раз, однако оппозиция обвинила его в нарушениях.

Вслед за Моралесом об отставке объявили вице-президент и спикер палаты сенаторов страны. Позже бывший президент получил политическое убежище в Мексике. По словам Моралеса, на родине на него готовили покушение. Верховная власть в стране перешла ко второй вице-спикеру боливийского сената Жанин Аньес.

В МИД России заявляли, что события в Боливии развиваются «по лекалам срежиссированного госпереворота». Тем не менее, Москва признала Аньес временным президентом.

Теги: Эво Моралес, Боливия
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